Англійців знову лякають поїздкою до Донецька

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області з приводу появи в деяких британських ЗМІ інформації про те, що донецькі футбольні хулігани начебто готуються до зіткнень з англійськими уболівальниками. Стверджується, що в Донецьку активісти руху ультрас розвісили по місту сотні листівок з написом "Ми чекаємо на Євро". На них начебто зображені натовпи молодих людей, що рухаються «стінка на стінку».

У зв’язку з цим у міліції заявили, що інформація британських журналістів не відповідає дійсності. У середовищі уболівальників немає радикальних настроїв з приводу прибуття іноземців, відсутні і листівки, про які йдеться у статті, наголошується в повідомленні.

У міліції запевняють, що гостей, які приїжджають із зарубіжжя, в шахтарській столиці чекає спокійна, доброзичлива обстановка.

Також у ГУ МВС висловили здивування тим фактом, що подібна інформація з'явилася після того, як у Донецьку вже відбулися два матчі фінальної частини Чемпіонату Європи. На них побували тисячі іноземних гостей, у тому числі – англійських. «Усі вони на власному досвіді змогли переконатися у привітності і гостинності донеччан, а також у відсутності расистських проявів з боку українських уболівальників», - зазначили в міліції.

При цьому в ГУ МВС наголосили, що правоохоронні органи Донеччини готові забезпечити безпеку і порядок у місті під час проведення європейського футбольного форуму.