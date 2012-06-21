У п'ятницю Україну підсмажить до +37, Чорне море прогріється до +24

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, температура істотно не зміниться: вночі 16-22 градуси, вдень на заході та сході 27-33, на півночі, в центрі і на півдні спека 30-37 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с, під час грози поривчастий.

У Києві та області без опадів. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 33-35. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У центральних областях без опадів. Температура вночі 17-19 градусів, вдень 30-36. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У північних областях вночі без опадів, вдень лише на Житомирщині можливий короткочасний дощ. Температура вночі 16-19 градусів, вдень спека 30-35. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У південних областях без опадів. Температура вночі 17-22 градуси, вдень спека 30-37.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У східних областях без опадів. Температура вночі 16-18 градусів, вдень 27-30. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

У західних областях вночі і вдень місцями грозові дощі. Температура вночі 17-20 градусів, вдень 27-33. Вітер південно-східний, південно-західний, 5-8 м/с, під час грози поривчастий.

Погода на курортах Криму 22 червня: в Євпаторії, Севастополі, Феодосії та Ялті без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 21-22 градуси, вдень спека 31-35.

Температура води в Чорному морі: у районі Ялти, Севастополя та Одеси 24 градуси, у районі Євпаторії 20, в районі Феодосії +18 градусів.

Погода в Карпатському регіоні 22 червня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 19-20 градусів, вдень 27-29. Вітер південно-західний, західний, 3-5 м/с, під час грози поривчастий.