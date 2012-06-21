УНП вимагає відставки керівників НТКУ, які «відібрали» в українців Євро

Українська народна партія вимагає відправити у відставку керівництво Національної телевізійної компанії України, яке фактично позбавило мільйони українців можливості дивитися матчі української збірної у рамках Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

З цією заявою виступив народний депутат, заступник голови УНП Ярослав Джоджик, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, продаж Першим національним ексклюзивних прав на трансляцію матчів збірної України ТРК «Україна» була здійснено з порушенням українських законів та рекомендацій УЄФА.

«Трансляція матчів європейського форуму має відбуватися відкрито, а сигнал – охоплювати максимальну територію», – зауважив Я.Джоджик, додавши, що покриття ТРК «Україна» - близько 50% території, аналоговий сигнал каналу є одним з найслабших серед всіх загальнонаціональних каналів, а сигнал через супутник був закодованим, в той же час сигнал Першого Національного охоплює до 95% території держави.

Політик наголосив, що «навіть найбільш успішний матч для нашої збірної – проти Швеції – змогли побачити лише трохи більше третини українців, а більшість з них мусили дивитися футбол у поганій якості».

«В українських вболівальників Тернопільщини, Львівщини, Закарпаття, Житомирщини, Черкащини, Волині та інших регіонів відібрали футбольне свято, а сам футбол вони були змушені дивитися або через іноземні канали, або лише слухати трансляцію по радіо», – зауважив народний депутат. «І це при тому, що ТРК «Україна» заплатила НТКУ за право на трансляцію 50% матчів Євро-2012 включно з матчами збірної України 12 млн дол.», - додав він.

«Тому керівництво НТКУ має відповісти перед українськими вболівальниками, перед законом та перед УЄФА», – підсумував Я.Джоджик.