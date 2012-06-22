Донецькі шахтарі просять Азарова зупинити знецінення їхньої праці

Це звернення Героя України, бригадира прохідників із 30-річним підземним стажем шахти ім. Засядька Миколи Жаурова від імені гірників до прем`єр-міністра передали УНІАН у прес-службі вугільного підприємства.

«Мені ще ніколи не доводилося бачити на території рідної шахти таку багатотисячну «гору» знеціненої своєї праці і праці своїх товаришів», - зазначив Герой України і висловив сподівання, що уряд все ж таки знайде рішення, щоб захистити вітчизняний вуглепром.

«Звертаюся до уряду, зокрема, до пана Азарова, вжити невідкладні заходи для того, щоб наші українські шахтарі, як і раніше, пишалися своєю працею», - заявив М.Жауров.

Критичну ситуацію на ряді донецьких шахт, які видобувають коксівне вугілля, прокоментував УНІАН в.о. генерального директора ПАТ «Шахта ім. О.Ф.Засядька» Павло Філімонов.

За його словами, на 21 червня на складах донбасівських шахт коксівного вугілля накопичилося понад 650 тисяч тонн, тоді як за 5 місяців 2012 року в Україну з-за кордону було ввезено більше 6 млн тонн коксівного вугілля.

Так, на аварійному складі шахти ім. Засядька на 21 червня накопичилося накопичилося понад 60 тис. тонн вугілля, а на складах держпідприємства «Дзержинськвугілля» – більше 100 тис. тонн.

П.Філімонов зазначив, що самі шахтарі «із здивуванням сприймають роз`яснення якихось «експертів» про те, що нібито вітчизняне вугілля неякісне, мовляв, нашим металургам потрібне імпортне, оскільки там більш відповідний «фактор сірки».

«Але на тій же донецькій шахті ім. Скочинського вугілля видобувають із вмістом сірки не більше 1%, що є особливо цінним для металургів. І раніше від коксохіміків-партнерів ніколи не чули нарікань. Але останні два місяці гірники-скочинці теж працюють на склад», - сказав він.

П.Філімонов підкреслив, що така тенденція має і фінансову складову. «Якщо взяти до уваги те, що вугілля, яке ввозиться, не обкладається митним збором, то упущена вигода для державної скарбниці може становити близько 1 млрд грн на рік (при темпах щорічного імпорту до 12 млн тонн), - пояснив він. - Крім того, держава виділяє шахтам (тій же шахті ім. Скочинського) мільйони гривень на розвиток виробництва. Трудовий колектив нарощує видобуток вугілля, а потім це саме «нарощене» вугілля тисячами тонн накопичується на складах».

П.Філімонов констатував, що середня ціна, за якою завозять коксівне вугілля в Україну, становить 227 доларів за тонну, «при тому, що в нас вугілля хочуть брати вже по 135 доларів (за тонну)».

«Така політика стрімко виснажує і оборотні кошти шахт, і загрожує загостренням соціальної ситуації в колективах. Нереалізовані сотні тисяч тонн вугілля – це завтрашня неможливість вчасно і в повному обсязі виплачувати зарплату шахтарям, мати кошти на оперативну господарську роботу шахт», - заявив П.Філімонов.