У День пам'яті відкрили меморіальну дошку Павлу Шмуневському

Як передає кореспондент УНІАН, участь у меморіальних заходах взяли керівники обласної та міської влади, представники громадських і молодіжних організацій області, ветерани війни, журналісти, друзі та родичі відомого пошуковця та краєзнавця.

Учасники акції наголошували, що померлий торік П.Шмуневський багато років поспіль проводив у регіоні активну пошукову роботу. Завдяки йому було повернуто історії імена сотень воїнів Великої Вітчизняної війни, похованих у братських могилах, на багатьох похованнях встановлено пам'ятні знаки.

Половину свого життя краєзнавець віддав пошуковій роботі. Пошуковими загонами, які він очолював, знайдено і перезахоронено понад 15 тисяч бійців і командирів Радянської армії, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни на території Житомирщини.

Ім'я відомого житомирського краєзнавця відтепер увічнено на меморіальній дощці.

За неоціненний внесок у відродження і збереження історичної пам’яті П. Шмуневського було нагороджено медалями та почесними грамотами.