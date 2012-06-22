У День пам'яті відкрили меморіальну дошку Павлу Шмуневському

22:53, 22 червня 2012
Суспільство
684 0

У Житомирі в рамках вшанування пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни відкрили меморіальну дошку на будинку №9 по вулиці Театральній відомому пошуковцю загиблих та розстріляних на війні Павлу Шмуневському.

Павло Шмуневський, фото з присвяченого йому форуму http://patriot.zt.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=121&sid=4e78cda5e9cf68228263e5a37e366c8c

 

Як передає кореспондент УНІАН, участь у меморіальних заходах взяли керівники обласної та міської влади, представники громадських і молодіжних організацій області, ветерани війни, журналісти, друзі та родичі відомого пошуковця та краєзнавця.

Учасники акції наголошували, що померлий торік П.Шмуневський багато років поспіль проводив у регіоні активну пошукову роботу. Завдяки йому було повернуто історії імена сотень воїнів Великої Вітчизняної війни, похованих у братських могилах, на багатьох похованнях встановлено пам'ятні знаки.

Половину свого життя краєзнавець віддав пошуковій роботі. Пошуковими загонами, які він очолював, знайдено і перезахоронено понад 15 тисяч бійців і командирів Радянської армії, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни на території Житомирщини.

Ім'я відомого житомирського краєзнавця відтепер увічнено на меморіальній дощці.

За неоціненний внесок у відродження і збереження історичної пам’яті П. Шмуневського було нагороджено медалями та почесними грамотами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter