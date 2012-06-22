У День пам'яті відкрили меморіальну дошку Павлу Шмуневському
У Житомирі в рамках вшанування пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни відкрили меморіальну дошку на будинку №9 по вулиці Театральній відомому пошуковцю загиблих та розстріляних на війні Павлу Шмуневському.
Як передає кореспондент УНІАН, участь у меморіальних заходах взяли керівники обласної та міської влади, представники громадських і молодіжних організацій області, ветерани війни, журналісти, друзі та родичі відомого пошуковця та краєзнавця.
Учасники акції наголошували, що померлий торік П.Шмуневський багато років поспіль проводив у регіоні активну пошукову роботу. Завдяки йому було повернуто історії імена сотень воїнів Великої Вітчизняної війни, похованих у братських могилах, на багатьох похованнях встановлено пам'ятні знаки.
Половину свого життя краєзнавець віддав пошуковій роботі. Пошуковими загонами, які він очолював, знайдено і перезахоронено понад 15 тисяч бійців і командирів Радянської армії, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни на території Житомирщини.
Ім'я відомого житомирського краєзнавця відтепер увічнено на меморіальній дощці.
За неоціненний внесок у відродження і збереження історичної пам’яті П. Шмуневського було нагороджено медалями та почесними грамотами.