Чоловік розбирав залізничну колію за 150 метрів від станції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління МВС на Придніпровській залізниці.

«Спорядившись ломом, молотком, гайковими ключами, чоловік намагався скоїти крадіжку, але реалізувати злочинний намір йому перешкодили співробітники лінійного відділення на станції «Євпаторія». Об'єктом посягання стали накладки на рейки, металеві пластини на накладки і костилі. За допомогою «приладдя» він навмисно пошкодив під'їзний шлях підприємства «Кримінвестстрой і компанія». А це, за висновком експерта, мало спричинити аварію поїзда і створити небезпеку для життя людей», - йдеться у прес-релізі.

Справу відкрили за ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу (незавершений замах на таємне викрадання чужого майна) і ч. 1 ст. 277 (умисне пошкодження, яке могло призвести до аварії поїзда).