Прокурор оскаржив м’який вирок міліціонерові

Як повідомляє офіційний сайт Генеральної прокуратури України, прокурор просить Апеляційний суд Луганської області скасувати вирок Ровеньківського міського суду, а справу направити на новий судовий розгляд в той же суд, але в іншому складі суду.

19 червня колишнього капітана міліції, який у липні минулого року жорстоко вбив свою дружину, вивіз однорічну дитину за межі області та залишив на узбіччі дороги, було засуджено до 1 року і 3 місяців позбавлення волі.

«Прокурор не погоджується з таким м’яким вироком, адже він є однобічним та незаконним», - сказано у повідомленні.

«Вважаю, що даний вирок підлягає скасуванню у зв’язку з однобічністю та неповнотою судового слідства, а також невідповідністю висновку суду першої інстанції фактичним обставинам справи, що вплинуло на вирішення питання щодо невинуватості виправданого, на правильність застосування кримінального закону, і як наслідок – на визначення міри покарання», - йдеться в апеляції старшого прокурора А.Касьяненка.

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Як повідомляв УНІАН, 19 червня Ровеньківський міський суд засудив колишнього міліціонера на 1 рік і 3 місяці позбавлення волі за вбивство дружини, яка також була працівником міліції. Експертиза визнала, що підсудний знаходився в стані афекту, коли скоював вбивство, що й стало пом'якшувальною обставиною при виголошенні вироку.

Суд визнав дії чоловіка стосовно власної дитини, яку він залишив на проїжджій частині після скоєння вбивства дружини, як загрожуючі життю і здоров'ю дитини.

За даними ЗМІ, більшу частину строку підсудний уже відбув у СІЗО під час досудового слідства і судового процесу. На свободу він може вийти вже через кілька місяців.