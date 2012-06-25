Прокурор оскаржив м’який вирок міліціонерові
Державний обвинувач у справі колишнього міліціонера, який у місті Красний Луч Луганської області жорстоко вбив свою дружину, подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.
Як повідомляє офіційний сайт Генеральної прокуратури України, прокурор просить Апеляційний суд Луганської області скасувати вирок Ровеньківського міського суду, а справу направити на новий судовий розгляд в той же суд, але в іншому складі суду.
19 червня колишнього капітана міліції, який у липні минулого року жорстоко вбив свою дружину, вивіз однорічну дитину за межі області та залишив на узбіччі дороги, було засуджено до 1 року і 3 місяців позбавлення волі.
«Прокурор не погоджується з таким м’яким вироком, адже він є однобічним та незаконним», - сказано у повідомленні.
«Вважаю, що даний вирок підлягає скасуванню у зв’язку з однобічністю та неповнотою судового слідства, а також невідповідністю висновку суду першої інстанції фактичним обставинам справи, що вплинуло на вирішення питання щодо невинуватості виправданого, на правильність застосування кримінального закону, і як наслідок – на визначення міри покарання», - йдеться в апеляції старшого прокурора А.Касьяненка.
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Як повідомляв УНІАН, 19 червня Ровеньківський міський суд засудив колишнього міліціонера на 1 рік і 3 місяці позбавлення волі за вбивство дружини, яка також була працівником міліції. Експертиза визнала, що підсудний знаходився в стані афекту, коли скоював вбивство, що й стало пом'якшувальною обставиною при виголошенні вироку.
Суд визнав дії чоловіка стосовно власної дитини, яку він залишив на проїжджій частині після скоєння вбивства дружини, як загрожуючі життю і здоров'ю дитини.
За даними ЗМІ, більшу частину строку підсудний уже відбув у СІЗО під час досудового слідства і судового процесу. На свободу він може вийти вже через кілька місяців.