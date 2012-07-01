В Ольшанській колонії масове алкогольне отруєння в’язнів: четверо загинули

Як повідомляють «Новости-N», внаслідок отруєння чотири чоловіки померли: один у колонії, один у «швидкій» дорогою до лікарні і ще двоє ув’язнених померли у відділенні токсикології Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги.

Кількість потерпілих точно не відомо, за попередніми даними, їх кілька десятків.

За попередніми даними, всі потерпілі отруїлися сурогатом алкоголю.