В Ольшанській колонії масове алкогольне отруєння в’язнів: четверо загинули
16:48, 01 липня 2012Суспільство
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Сьогодні вночі у виправно-трудовій колонії №53, розташованій у селищі Ольшанське Миколаївської області, зафіксовано масове отруєння в’язнів.
Як повідомляють «Новости-N», внаслідок отруєння чотири чоловіки померли: один у колонії, один у «швидкій» дорогою до лікарні і ще двоє ув’язнених померли у відділенні токсикології Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги.
Кількість потерпілих точно не відомо, за попередніми даними, їх кілька десятків.
За попередніми даними, всі потерпілі отруїлися сурогатом алкоголю.
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