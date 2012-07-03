ЗМІ: Київ опинився на порозі технічного дефолту

Столиця виявилася нездатною вчасно виконати свої зобов'язання перед банками-кредиторами. Про це повідомляють Экономические известия.

За інформацією видання, муніципалітет планує реструктуризувати всі свої борги, випустивши нові облігації з терміном погашення в 2014 р. Крім того, керівництво столиці планує перевести на місто всі борги комунальних підприємств. На думку експертів, це робиться для очищення їхніх балансів перед майбутньою приватизацією, яку можуть провести для отримання коштів, необхідних для осіннього погашення єврооблігацій на $ 250 млн.

Начальник головного фінансового управління КМДА Володимир Рєпік підтвердив журналістам інформацію про переговори з українськими банками, повідомивши, що дозвіл випустити облігації вже оформлено відповідними рішеннями Кабміну і НБУ. «Ми ведемо переговори з банками і плануємо успішно завершити всі необхідні процедури найближчим часом», - заявив пан Рєпік.

Однак опитані експерти фінансового ринку схильні розглядати ситуацію навколо позик міста ситуацію як технічний дефолт муніципалітету. «Кредитні договори такого типу оформляються за допомогою векселів, які мають чітко визначену дату погашення, - говорить один з авторитетних фахівців із залучення зовнішніх ресурсів. - Якщо вексель не буде погашений в строк, то фактично це означатиме дефолт позичальника ».

У свою чергу голова правління банку «Надра» Дмитро Зінков схильний бачити ситуацію в менш похмурих тонах. На його думку, рух до перекладення боргових зобов'язань з комунальних підприємств на муніципалітети - правильна стратегія, яка дозволяє підвищити кредитоспроможність міських проектів. «Зазвичай комунальні підприємства отримують дотації з міських бюджетів і тому не є цікавими позичальниками для банків. Муніципалітет - набагато більш привабливий і якісний позичальник », - стверджує банкір.