Квитки на 8 популярних потягів можна придбати за 60 днів до відправлення

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізницы», це стосується потягів: №20/20 Луганськ-Київ-Луганськ, №38/37 Донецьк-Київ-Донецьк, №44/43 Івано-Франківськ-Київ-Івано-Франківськ, №92/91 Львів-Київ-Львів, №12/11 Київ-Сімферополь-Київ, №67/68 Київ-Варшава-Київ, №81/82 Київ-Ужгород-Київ, №106/105 Одеса-Київ-Одеса. Ці потяги курсують щодня протягом року.

При цьому в повідомленні вказується, що послуга бронювання проїзних документів за 90 діб припинена у зв'язку з відсутністю достатнього попиту на неї.

Також повідомляється, що попередній продаж проїзних документів на решту всіх потягів у діючому графіку руху поки що здійснюватиметься, як і раніше, за 45 діб до дати відправлення.