Зірка Євро-2012 кнур Фунтик замість зоопарку може потрапити на бійню

Про це заявив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняховський, повідомляє прес-центр «Форум».

Як сповістив Черняховський, 4 липня власник Фунтика – режисер-постановник, заслужений артист України Олег Катков – написав заяву на ім’я голови КМДА Олександра Попова про передачу Фунтика в Київський зоопарк на безкоштовній основі.

У той же час, за словами Черняховського, чиновники Головного управління екології та охорони природних ресурсів КМДА та особисто в. о. начальника ГУ Геннадій Давидов перешкоджають медичному огляду і поміщенню Фунтика в Київський зоопарк, тим самим прирікаючи його на бойню.

«Форум порятунку Києва» звертається до всіх небайдужих людей і громадських організацій із закликом вимагати у в. о. начальника Головного управління екології та охорони природних ресурсів КМДА Геннадія Матвійовича Давидова по його робочого телефону 483-35-96 порятунку життя безневинної тварини.

Громадські активісти переконані, що поміщення символу Євро-2012 в Київський зоопарк залучить додаткових відвідувачів, і Фунтик стане там однією з найбільш примітних тварин.