Зірку Євро-2012 кнура Фунтика силою вивезли в невідомому напрямку

Про це заявив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняховський, повідомляє прес-центр «Форум».

«Незважаючи на численні запевнення представників офіційної фан-зони Євро-2012 про те, що кабан Фунтик, який з волі міської влади став «віщуном» результатів футбольних матчів, буде переданий Київському зоопарку, ввечері 5 липня Фунтик був вивезений у невідомому напрямку людьми, які не пред’явили документів», – підкреслив В. Черняховський.

Не виключено, що Фунтика відправили на бойню. При цьому невідомі особи, які займалися вантаженням кабана в автомобіль, діяли з особливим цинізмом і жорстокістю на очах у присутніх киян і гостей столиці, притягнених відчайдушним вереском Фунтика. «Вантажники» одягли тварині на голову металевий барабан пральної машини і силою стали тягнути за хвіст в кузов вантажівки, не звертаючи ніякої уваги на протестуючі вигуки присутніх. При цьому у символу Євро-2012 ротом пішла піна, а тіло покрилося фіолетовими плямами.

Крім того, один з охоронців відібрав мобільний телефон у дівчини, що знімала те, що відбувається. Віталію Черняховському двоє охоронців заламали руки і кинули його на землю.

Як йдеться у повідомленні, охоронці фан-зони напали на декількох журналістів, які фіксували на відео вивезення Фунтика.

У свою чергу, на на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації повідомляється, що кнур Фунтик повернувся на ферму за 20 кілометрів від Києва.

"Вчора, 5 червня, о 21.00 власник кнура Фунтика – режисер-постановник, заслужений артист України Олег Катков забрав тварину з вольєру на Хрещатику додому на ферму у звичні для нього умови", - йдеться у повідомленні.

На сайті зазначається, що господар кнура "просить дати Фунтикові кілька днів відпочити, адже, перебуваючи тривалий час у фан-зоні, він зазнав стресу".

Водночас, Головне управління екології та охорони природних ресурсів КМДА, відповідно до отриманої 4 липня заяви власника тварини О.Каткова, активно займається питанням розміщення символу Євро-2012 у Київському зоопарку.

На час вирішення питання розміщення Фунтика у столичному зоопарку, Головне управління ветеринарної медицини Києва рекомендувало повернути Фунтика на попереднє місце утримання, оскільки подальше перебування тварини у незвичних, стресових для неї умовах може призвести до погіршення стану її здоров’я.