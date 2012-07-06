У донецькому заповіднику браконьєри знищили колонію кудлатих пеліканів

Про це повідомляєТСН.

Керівництво ландшафтного парку "Меотида" переконане, що розорені гнізда рідкісних пеліканів - це помста рибалок. Коли на цій косі Азова почали оселятися червонокнижні птахи, території надали статус заповідника і заборонили рибалити. Місцеві рибалки сприйняли це негативно.

"Жах у тому, що ми не впливаємо на вилов риби ніяк, ми не можемо його заборонити і вирішити. Ми тільки контролюємо", - сказав директор парку Геннадій Молодан.

У селищній раді Сєдово кримінальної драми у руйнуванні гнізд не вбачають і сумніваються, що це справа людських рук. "На території "Меотиди" дуже багато очерету, де прекрасно себе почувають лисиці, єнотовидні собаки. Я думаю, що слід треба шукати тут", - вважає депутат селищної ради Роман Герасимчук.

Тим часом, природоохоронна прокуратура Маріуполя залучила до розслідування справи крім міліції та прикордонників ще й Службу безпеки України. Збитки державі завдано на десятки тисяч гривень. Але у заповіднику вважають, що все це ніщо у порівнянні з тим, що пелікани можуть залишити Азов назавжди.