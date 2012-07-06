У Вінниці намагалися вкрасти військової землі на 6 млн гривень

Про це 6 липня повідомив військовий прокурор Центрального регіону України, державний радник юстиції 2 класу Микола Голомша під час засідання колегії військової прокуратури Центрального регіону України.

За словами М.Голомші у І півріччі 2012 року прокурори регіону особливу увагу приділяли законності використання земель оборони.

М. Голомша наголосив, що цього року прокуратурам регіону вдалось уникнути порушення кримінальних справ за малозначними фактами. Так, лише за результатами наглядових перевірок порушено п’ять справ зі збитками понад 1 млн грн. Зокрема, прокуратурою Київського гарнізону направлено до суду кримінальну справу щодо колишнього начальника Київського КЕУ, за недбальства якого вибула з користування оборонного відомства та була незаконно відчужена цивільним особам земельна ділянка військового містечка № 254 площею 2,31 га та вартістю 2,8 млн грн.