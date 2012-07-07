Екс-міністр економіки: ситуація загрозлива, але не критична

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

«Сьогодні ситуація складається таким чином, що зовнішній ринок більше не може забезпечити економічне зростання в Україні, а внутрішній ринок не може замінити зовнішній. Ситуація з погашенням зовнішнього боргу України є загрозливою, але не критичною», - вважає Б.Данилишин.

До кінця року, відзначив Б.Данилишин, за теперішніх тенденціях розвитку економіки країни слід чекати зростання відносного показника державного боргу до 40% ВВП за рахунок запозичень на внутрішньому ринку і випуску єврооблігацій.

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Як повідомляв УНІАН, Державний і гарантований державою борг України на 31 травня 2012 року становив 481 млрд 535 млн. 842,68 тис. грн, або 60 млрд 248 млн. 463,28 тис. дол., що на 1,1% менше показника на кінець квітня 2012 року, і на 1,7% більше показника на кінець 2011 року.

Нагадаємо, наприкінці травня голова Нацбанку Сергій Арбузов повідомив на зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду, що державний борг України з початку 2012 року скоротився на 3,9% - до 36% ВВП.