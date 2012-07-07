Затриманих під час розгону акції на захист української мови в Черкасах відпустили

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Черкаській області, «під час здійснення державними виконавцями своїх повноважень з виконання постанови суду, окремі учасники акції протесту перешкоджали роботі держвиконавців та працівникам комунальних служб - вони не виконували вимоги представників правоохоронних органів. За вчинення протиправних дій були затримані три учасники акції протесту, серед них – два депутати від Черкаської міськради».

Вони були доставлені до Соснівського райвідділу міліції, де стосовно них було складено адміністративні протоколи згідно ст. 185 (непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції) КУпАП. Після проходження медичного обстеження всі троє були відпущені. Наразі адміністративні матеріали направлені в прокуратуру для подальшого направлення до суду для прийняття рішення, ідеться в повідомленні міліції.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня, близько 14.00 невідомі особи у формі прибиральників комунальних служб у супроводі спецпідрозділу "Беркут" знесли наметове містечко на центральній площі Черкас, встановлене 4 липня Об’єднаною опозицією на захист української мови.

Активісти влаштували пікетування обласної ради на знак протесту проти рішення знести наметове містечко захисників української мови. Близько 16.00 бійці спецпідрозділу «Беркут» побили учасників цієї акції, вони розігнали людей, а також затримали організаторів: депутата міської ради Максима Булатецького та голову фракції «Батьківщини» у Черкаській міській раді Миколу Булатецького. За даними ВО "Свобода", "ще чотири учасники акції отримали тілесні ушкодження, зокрема, перелом руки отримав член громадської організації «Воля» Ігор Сичов, чимало інших протестувальників отримали синці та забої". Під час розгону мітингу міліція також затримала активіста УДАРу, керівника черкаського районного штабу партії Ярослава Ніщика. Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка". Разом з активістами інших політичних сил у супроводі міліції його було відправлено у місцевий наркодиспансер на експертизу.