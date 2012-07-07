За фактом масштабної ДТП, в якій загинули 14 росіян, порушено кримінальну справу

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв'язків УМВС в області, справу порушило слідче управління УМВС України в Чернігівській області за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група з фахівців МВС України та підрозділи МНС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, поблизу Чернігова на автодорозі між населеними пунктами Топчіївка-Красне перекинувся автобус "Scania", який рухався з населеного пункту Великі Луки Псковської області Російської Федерації у напрямку м. Києва.

В автобусі перебували 2 водіїв та 41 пасажир – паломники, які направлялися до Свято-Успенської Почаївської Лаври. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 14 пасажирів, 29 людей отримали травми різного ступеня тяжкості та перебувають у лікарнях Чернігова. Попередньою причиною аварії на Чернігівщині називають людський чинник – водій заснув за кермом.

До ліквідації наслідків аварії залучено сили та особовий склад ДАІ в Чернігівській області, Територіального управління МНС України в Чернігівській області та 11 бригад швидкої медичної допомоги (м. Чернігів).

Для розслідування ДТП за участю російського автобуса на Чернігівщині утворено урядову комісію.