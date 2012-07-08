Донецький митрополит не ставить мовний закон у політичну площину

Про це він сказав у Донецьку на зустрічі з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

«Я у справи Верховної Ради не втручаюся. Але скажу одне – я дуже жалкую, що не можу говорити іншими мовами (окрім російської та української). Для мене не проблема, я розмовляю українською мовою так само, як російською», - сказав Іларіон.

При цьому він підкреслив: «Я б не ставив питання мови в політичну площину, а просто відповів би так – чим більше людина знає мов, тим вона культурніше. Я не бачу тут ніякої політичної, або якоїсь іншої трагедії, а порадив би людям вивчати різні мови».