Донецький митрополит не ставить мовний закон у політичну площину
09:25, 08 липня 2012Суспільство
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Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон не бачить в ухваленому Верховною Радою Законі України «Про принципи державної мовної політики» «ніякої політичної трагедії».
Митрополит Донецький Іларіон, фото з сайту donbass.ua
Про це він сказав у Донецьку на зустрічі з журналістами, передає кореспондент УНІАН.
«Я у справи Верховної Ради не втручаюся. Але скажу одне – я дуже жалкую, що не можу говорити іншими мовами (окрім російської та української). Для мене не проблема, я розмовляю українською мовою так само, як російською», - сказав Іларіон.
При цьому він підкреслив: «Я б не ставив питання мови в політичну площину, а просто відповів би так – чим більше людина знає мов, тим вона культурніше. Я не бачу тут ніякої політичної, або якоїсь іншої трагедії, а порадив би людям вивчати різні мови».
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