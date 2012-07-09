У Херсоні з колонії втік ув'язнений

Як повідомляє прес-служба управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, утікач родом із села Крилянка Джанкойського району Криму.

У жовтні 2008 року Первомайським районним судом АРК він був засуджений до 6 років позбавлення волі за крадіжку, пограбування і залучення неповнолітніх до злочинної діяльності. До цього він цже мав дві судимості.

У момент втечі ув'язнений відбував покарання на ділянці соціальної реабілітації, де проводиться підготовка до дострокового звільнення за зразкову поведінку.