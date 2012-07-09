В Україні буде так само спекотно, але нарешті прийдуть дощі

10 липня протягом доби на заході, півночі та місцями в центральних областях України атмосферні фронти обумовлять зливові грозові дощі.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, лише на сході нашої країни область підвищеного тиску, тому там опадів не очікується.

А тепер детальніше про погоду по областях України: У північних областях вночі і вдень місцями грозові дощі. Температура вночі 18-21 градус, вдень 30-35. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях вночі і вдень переважно без опадів. Температура вночі 20-24 градуси, вдень 31-36. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У східних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 18-21, вдень 30-32 градуси. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

У західних областях вночі без опадів, вдень зливові грозові дощі. Температура вночі 18-20 градусів, в Карпатах 16-17, вдень температура знизиться до 24-29. Вітер південно-західний, північно-західний, 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с.

У центральних областях вночі без опадів, вдень у Вінницькій і Черкаській областях грозові дощі. Температура вночі 19-22 градуси, вдень 29-35. Вітер південний, південно-східний, 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с.

Погода на курортах Криму 9 липня: в Євпаторії, Феодосії, Севастополі та Ялті без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22 градуси, вдень 30-34.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Ялти, Севастополя та Одеси 24-25 градусів, у районі Феодосії +23, в районі Євпаторії 22 градуси.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 9 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві грозові дощі. Температура вночі 18-19 градусів, вдень 25-28. Вітер північно-східний, південно-західний, північно-західний, 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с.