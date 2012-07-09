У Бердичеві - масове отруєння тістечками

Як повідомили УНІАН у Центральній лікарні Бердичева, серед постраждали 15 дорослих та 8 дітей, серед дітей є малюки. У всіх хворих медики узяли аналізи, здійснили бактеріологічний посів для виявлення точних причин захворювання та встановлення точного діагнозу. Результати аналізу будуть готові за кілька днів.

Як розповів УНІАН житель міста Назар Вознюк, мати якого перебуває серед госпіталізованих, постраждалі вживали тістечка з місцевої крамниці.

За словами Н.Вознюка, 7 липня його мати Тетяна Вознюк купила у магазині тістечка, поїла їх, а вже 8 липня відчула себе дуже зле, у неї з’явилися симптоми харчового отруєння. Жінка звернулася до лікарів та була госпіталізована до Бердичівської центральної міської лікарні.

Як повідомив Н.Вознюк, він став свідком того, що за ці вихідні у міську лікарню були госпіталізовані понад 20 осіб з різними симптомами, які зазвичай з’являються при харчовому отруєнні. Мати Н.Вознюка запитувала у потерпілих, що вони їли напередодні, і всі госпіталізовані відповідали, що їли тістечка з тієї самої крамниці.

У Бердичівській міській раді УНІАН підтвердили факт масового звернення людей до лікарні з симптомами харчового отруєння, однак точні причини захворювання та подробиці події пообіцяли повідомити пізніше після з’ясування усіх обставин .

У прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області УНІАН поінформували, що в офіційному зведенні надзвичайних подій, які сталися в регіоні за останні дві доби, інформації про факт госпіталізації людей у Бердичеві немає.