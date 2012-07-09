Режисер «Будинку із башточкою»: перемога допоможе Україні цінувати таланти

Про це вона сказала, отримавши приз, повідомляє ТСН. Поки що режисер із сумом констатує, що талановиті українці, на жаль, занадто часто залишали країну і починали працювати в інших державах.

"Я дуже зворушена і мені неймовірно приємно. І я насправді дуже вдячна тим талановитим людям, які працювали зі мною, і які мені довіряли. Для мене як для режисера, це визнання, для мене це надія, що мій наступний проект відбудеться", - сказала Єва.

"Я сподіваюся, що перемоги в міжнародних конкурсах навчать Україну цінувати свої таланти. А для них це стане підтримкою і стимулом для виходу в світ", - каже Нейман.



Нагадаємо, вітчизняний фільм режисера Єви Нейман "Будинок з башточкою" виграв головний приз конкурсної програми 47-й Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах - "Від Сходу до Заходу".

У центрі сюжету – зворушлива історія 8-річного хлопчика, який повертався з мамою в рідне місто з евакуації взимку 1944 року. На півдорозі додому мати хлопчика захворює на тиф і незабаром помирає. Змушений долати дорогу самотужки, він часто має бути більш мужнім, ніж тисячі дорослих навколо. Наскрізна ідея стрічки – людиною можна і потрібно залишатися завжди. Сценарій до фільму написаний за однойменним автобіографічним оповіданням Фрідріха Горенштейна.

