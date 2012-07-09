Режисер «Будинку із башточкою»: перемога допоможе Україні цінувати таланти
Режисер фільму "Будинок із башточкою", який виграв приз кінофестивалю в Карлових Варах, Єва Нейман сподівається, що такі перемоги навчать Україну цінувати свої таланти.
Про це вона сказала, отримавши приз, повідомляє ТСН. Поки що режисер із сумом констатує, що талановиті українці, на жаль, занадто часто залишали країну і починали працювати в інших державах.
"Я дуже зворушена і мені неймовірно приємно. І я насправді дуже вдячна тим талановитим людям, які працювали зі мною, і які мені довіряли. Для мене як для режисера, це визнання, для мене це надія, що мій наступний проект відбудеться", - сказала Єва.
"Я сподіваюся, що перемоги в міжнародних конкурсах навчать Україну цінувати свої таланти. А для них це стане підтримкою і стимулом для виходу в світ", - каже Нейман.
Нагадаємо, вітчизняний фільм режисера Єви Нейман "Будинок з башточкою" виграв головний приз конкурсної програми 47-й Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах - "Від Сходу до Заходу".
У центрі сюжету – зворушлива історія 8-річного хлопчика, який повертався з мамою в рідне місто з евакуації взимку 1944 року. На півдорозі додому мати хлопчика захворює на тиф і незабаром помирає. Змушений долати дорогу самотужки, він часто має бути більш мужнім, ніж тисячі дорослих навколо. Наскрізна ідея стрічки – людиною можна і потрібно залишатися завжди. Сценарій до фільму написаний за однойменним автобіографічним оповіданням Фрідріха Горенштейна.