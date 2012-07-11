На Львівщині від удару блискавки згоріла старовинна церква

У с. Лавочне Сколівського району Львівської області внаслідок удару блискавки у дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви виникла пожежа.

Як повідомляє прес-служба МНС, трьома відділеннями Державної пожежної охорони пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Вогнем знищено церкву 1905 року побудови, яка є пам’яткою архітектури національного значення. Врятовано цегляну каплицю та господарчу будівлю.

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