На Львівщині від удару блискавки згоріла старовинна церква

08:55, 11 липня 2012
Суспільство
2333 0

У с. Лавочне Сколівського району Львівської області внаслідок удару блискавки у дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви виникла пожежа.

Церкви у Лавочному вже немає, фото derev.org.ua

Як повідомляє прес-служба МНС, трьома відділеннями Державної пожежної охорони пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Вогнем знищено церкву 1905 року побудови, яка є пам’яткою архітектури національного значення.

Врятовано цегляну каплицю та господарчу будівлю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter