В Україну заходить світовий конкурент McDonald`s

KFC зайнялася юридичним оформленням входу в Україну, розповів Віктор Фролов, який повинен очолити офіс компанії, пише «КоммерсантЪ-Украина».

За його словами, до кінця серпня буде завершена реєстрація представництва компанії в Україні.

Перший заклад KFC відкриється восени в ТЦ Ocean Plaza, повідомила директор консалтингової компанії "Українська торговельна гільдія" Євгенія Локтіонова.

"Зараз переговори по цій точці практично закінчені, ми також домовляємося по іншим об'єктам, таким як ТРЦ" Республіка "і Manhattan Mall", - говорить Локтіонова.

KFC - третя в світі мережа ресторанів швидкого харчування після Subway (більше 35 тис. закладів) і McDonald's (близько 34 тис.). Об'єднує більше 25 тис. ресторанів. В меню KFC в основному блюда з курячого м'яса. Середній чек в Україні, за даними KFC, складе 50 грн.

Експерти називають основним конкурентом KFC в Україні McDonald's, частка якого оцінюється близько 30% всього ринку фастфудів в країні.

Конкуренцію McDonald's намагалися скласти і локальні компанії, але поки не занадто вдало, зазначають експерти. За три роки мережа McFoxy змогла відкрити тільки 11 закладів (у McDonald's їх 71), а "Крила"- 3 за рік (планувалося 7-8).

"У фастфуди ходять через низькі ціни, які необхідно підтримувати. Чистий прибуток McDonald`s від одного фішмака становить близько 0,1 грн, але в день компанія продає їх тисячі", - говорить гендиректор консалтингового агентства "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова. Так, фастфуд буде прибутковим, якщо потік людей перевищить 2 тис. осіб на годину, а кількість закладів - більше 10-15. "Локальним мережам не вистачає фінансової підтримки від материнських компаній - адже крім відкриття нових закладів, необхідно витрачатися на рекламу і просування. У KFC в цьому плані набагато більше можливостей", - відзначає вона.