Водій автобуса з прочанами стверджує, що ДТП спровокувала іномарка

Водій російського автобуса з прочанами Володимир Кремков стверджує, що дорожньо-транспорту пригоду на автошляху між селом Топчіївка і Красне у Чернігівській області 7 липня спровокувала іномарка білого кольору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила дружина водія Олена Ходакова, яка сьогодні зустрічалася з ним у Чернігівському слідчому ізоляторі.

За її словами, чоловік дуже переживає через аварію, яка сталася через його намагання уникнути зіткнення автобуса з автомобілем.

"Володимир думав, що зможе зманеврувати та уникнути ДТП, але автобус занесло і він став некерованим", - сказала О.Ходакова.

За її словами, водій не сказав, якої марки був автомобіль, повідомив лише, що це був седан білого кольору.

Як зауважила О.Ходакова, чоловік до сьогодні не знав, що про білий автомобіль також згадують постраждалі пасажири автобуса. "Я перша йому про це сказала", - сказала жінка.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня біля с. Красне Чернігівського району на автошляху Чернігів-Київ потрапив у ДТП автобус, в якому їхав 41 прочанин (громадяни Російської Федерації) з м. Великі Луки Псковської області до м. Почаїв Тернопільської області. Внаслідок ДТП загинуло 15 осіб і 28 осіб травмовано.

Літаками МНС Росії 25 постраждалих громадян направлено до Москви і Пскова, 14 тіл загиблих спрямовано до Пскова.

Ще троє постраждалих залишилися в реанімації в чернігівській лікарні, одна з них вчора померла.

Слідче управління УМВС України в Чернігівській області порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розглядаються кілька версій, у тому числі, що водій заснув за кермом та ДТП спричинив інший автомобіль.

Справу розслідує Головне слідче управління МВС України.