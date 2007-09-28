Власника мережі VIP-ресторанів Малинського вбила співмешканка?

У Києві затримано двох підозрюваних в організації та вбивстві співвласника мережі столичних ресторанів «Ранчо» громадянина США, 1965 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, затриманими виявилися колишня співмешканка вбитого (1981 р. н.), та її знайомий (1978 р.н.).

Як зазначили у прес-службі, чоловік був застрелений пострілом у голову вчора, 27 вересня, о 7.10 у під’їзді власного будинку на вул. Гоголівській у Києві.

Наразі встановлено, що затримана особа, на яку вбитий раніше переписав свою частку бізнесу в розмірі 25%, побоювалася, що він відбере її у неї, а тому вирішила позбутися колишнього чоловіка.

Наразі затримані зізналися у скоєнні вбивства. Шевченківським райвідділом міліції порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Крім того, у прес-службі поінформували, що в цьому році співробітниками УБОЗ було розкрито в Україні близько 70 навмисних вбивств та близько 20 вбивств на замовлення вдалося попередити.