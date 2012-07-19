Табачник: скасування пільг для українських книг ініціював Яворівський

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Кабміні міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

Він стверджує, що скасування пільг для видавництва українських книг ініціював колишній голова Національної спілки письменників України Володимир Яворівський.

«Я вперше в історії людства бачу людину, яка називає себе письменником та пише, щоб анулювати пільги на друкування книги. Немає значення, якою мовою», - сказав Д.Табачник.

Він вважає, що це є абсолютно не вірним рішенням, і нагадав, що пільги для українських книг були введені ще в 2003 році урядом Віктора Януковича. «За перші 2 роки реалізації цього законопроекту чисельність тиражів та кількість назв дуже суттєво зросла на десятки мільйонів. Тому, на мою думку, пільги для національного книговидавництва треба пролонгувати та зберігати», - сказав Д.Табачник.

За його словами, поки що ніякі центральні органи виконавчої влади подібні пропозиції не готували, не розробляли і не вносили.

Як повідомлялося, за інформацією деяких ЗМІ, Державна податкова служба та Міністерство фінансів ініціюють зміни у податкове законодавство, згідно з якими будуть скасовані пільги для української книги.