Україні загрожують масштабні повені

На думку метеорологів, в майбутньому стихійні лиха посиляться, а їх наслідки стануть більш руйнівними.

«Мені здається, що ми підійшли до якоїсь межі щодо того, що ми зробили з природою, і через 10-20 років ми пройдемо цей рубіж, і все подальше буде просто катастрофічним - великі жертви, великі збитки, - розповідає "Сегодня" голова Національного екологічного центру України Ярослав Мовчан. - Є ще інерція можливостей природи, раніше вона балансувала, але далі воно посиплеться, тобто вода в горах не буде утримуватися, вода в річках не буде утримуватися, і врешті-решт дамби почнуть падати».

Експерти вважають, що зсуви і повені, яких буде все більше, - також результат будівництва на берегах житла, плюс-будівництва дамб, мостів та водосховищ. У Карпатах причиною зсувів називають масову вирубку лісів ще в повоєнні роки, а в Криму - відсутність природних пляжів.

Причинами більш частих капризів природи також називають взаємодію стихійних аномалій, пов'язаних з глобальним потеплінням та зміщенням тектонічних мас і людського фактора: за добу може випасти сезонна норма, а потім регіон місяцями страждає від засухи.

«Ми залишили узбережжя Чорного моря без твердого стоку, який був амортизатором, сьогодні у нас з'їдені пляжі західного узбережжя Криму, - говорить доктор технічних наук Євген Яковлєв. - У нас за 30 років потроїлася кількість зсувів, зруйновано набережні в Ялті, в Алушті і на заході півострова. Настав час зменшити техногенні навантаження на природу».

Експерт додає, що ще одна причина зсувів - те, що 70% території України - лісові грунти, які чутливі до додаткової воді і тепла: «Це як цукор-рафінад - він жорсткий, поки сухий».