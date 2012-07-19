На кордоні з Словаччиною виявлено тунель для переправлення контрабанди

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, вчора ввечері працівники правоохоронних органів Словаччини поблизу державного кордону з Україною виявили вантажний автомобіль, заповнений гравієм.

Під час перевірки вантажу під камінням було знайдено 13 тис. пачок цигарок, крім того, в автомобілі під кузовом було виявлено люк, під ним отвір діаметром приблизно 90 см, який вів у тунель, обкладений металопластиком. Крім того, в цьому тунелі було прокладено рейки, на яких стояла невелика вагонетка.

Як зазначили в СБУ, словацькі правоохоронці відразу поінформували про знахідку українських колег, зокрема, до виявлення виходу з тунелю на українській території було залучено прикордонників та працівників СБУ.

На даний час встановлено, що тунель має довжину близько 700 метрів, 470 метрів з яких – на території Словаччини. За допомогою спеціальних приладів вдалося встановити напрямок закінчення цього тунелю на українській території. Зокрема, виявлено, що вихід з тунелю на українській території розташований за 70 метрів від інженерних прикордонних споруд, біля яких без будь-яких дозволів розміщено приватну садибу. Наразі у цій садибі триває обшук, в тому числі з метою виявлення виходу з тунелю.

Правоохоронні органи обох країн встановлюють осіб, які використовували цей тунель.