Комуністи штурмуватимуть пік Леніна

У четвер, 19 липня українські альпіністи оголосили про наймасовішу експедицію, яка запланована на серпень.

Двадцять спортсменів збираються піднятися на пік Леніна висотою 7 кілометрів 134 метри на кордоні Киргизії, Таджикистану та Китаю, йдеться в сюжеті ТСН.

Тут відважних альпіністів, серед яких є троє жінок, чекають сніг, крига, низький тиск і шквальний вітер. На вершині українці планують встановити державний прапор, прапори Києво-Могилянської Академії та Компартії України.

"Наш маршрут ми будемо проходити класичними альпійськими зв'язками, по двоє-троє у зв'язці, для того, щоб уникнути ризику провалів в тріщини, зриву і затримання на схилі", - пояснив альпініст Олексій Нечипоренко. Безпека, своя і того, хто у зв'язці з тобою, найголовніше в горах. Її запорукою може бути надійність друга плюс обов'язкова фізична і технічна підготовка. Тільки тоді допомагає спеціальне спорядження.

В експедицію на пік Леніна підуть підготовлені альпіністи. Насамперед, це члени столичного клубу "Вертикаль", а ще луганчани, дніпропетровці, ужгородці та львів'яни. Нагадаємо, у середу, 18 липня саме львівські спортсмени зірвалися в прірву з гори Ушпа у Грузії. Досвідчені альпіністи не можуть пояснити, чому почастішали трагедії серед українських альпіністів. Можливо, тому що цей спорт стає дедалі популярнішим. Експедиція триватиме 4 тижні і для кожного учасника коштуватиме до 10 тисяч гривень. Кожен нестиме на собі 40 кілограмів їжі, спорядження і наметів.