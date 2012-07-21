Музей історії Києва можна розмістити в Гостиному дворі

Про це йдеться у заяві фракції «УДАР» у Київраді, переданій агентству УНІАН.

Депутати вимагають передати приміщення Гостинного двору у власність київської громади і не допустити його приватизації.

“Ми пропонуємо такий обмін. Нехай цей “новодєл” на розі вулиць Пушкінської і Богдана Хмельницького забирають у державну власність і віддають Укрреставрації, а в Гостинному дворі оселиться Музей історії Києва, і таким чином після років поневірянь й існування у коробках нарешті отримає гідне приміщення для своєї експозиції”, - зазначають в “УДАРі”.

Як повідомляв УНІАН, існує рішення київської влади розмістити Музей історії Києва у скандально відомій новобудові на вул. Богдана Хмельницького, 7, яка була передана забудовником в комунальну власність міста.

26 квітня Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.

ПАТ «Укрреставрация» є офіційним орендарем Гостиного двору.

У зв'язку з активними діями забудовника зараз Гостиний двір перебуває під постійним спостереженням активістів, які виступають проти реконструкції споруди і постійно чергують на її території.

17 липня Окружний адміністративний суд Києва відмовився забезпечити призупинення постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам’ятників архітектури та зупинити будівельні роботи на його території.