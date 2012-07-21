У Черкасах податківці накрили «пральню»

17:32, 21 липня 2012
Суспільство
1885 0

У Черкасах співробітники податкової міліції викрили конвертаційний центр, через який лише цього року пройшло більше 12 млн грн. 

Гривня
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління податкової міліції ДПС у Черкаській області, конвертаційний центр обслуговував підприємства з Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Організатором виявився житель Черкас.

Під час обшуків виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, електронні платіжні картки, бухгалтерські документи, печатки та чекові книжки, які підтверджують факти конвертації коштів у готівку.

Розрахункові рахунки підприємств заблоковано, триває розслідування кримінальної справи, встановлення та відпрацювання підприємств, що користувались послугами конвертаційного центру.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter