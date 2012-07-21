У Черкасах податківці накрили «пральню»
17:32, 21 липня 2012Суспільство
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У Черкасах співробітники податкової міліції викрили конвертаційний центр, через який лише цього року пройшло більше 12 млн грн.
|Цього року там відмили 12 мільйонів
Під час обшуків виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, електронні платіжні картки, бухгалтерські документи, печатки та чекові книжки, які підтверджують факти конвертації коштів у готівку.
Розрахункові рахунки підприємств заблоковано, триває розслідування кримінальної справи, встановлення та відпрацювання підприємств, що користувались послугами конвертаційного центру.
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