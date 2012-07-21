В Одесі накрили підпільний покерний клуб
21:17, 21 липня 2012Суспільство
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В Одесі припинено діяльність підпільного покерного клубу.
|Вилучили 10 столів для гри
Вилучено 10 столів для гри в покер, електронна рулетка і 1000 гральних фішок загальною вартістю понад 300 тис. грн, а також сейф із цінностями.
Встановлено, що стосовно власника закладу раніше було порушено кримінальну справу за ст. 190 ч. 4 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 203-1 Кримінального кодексу України.
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