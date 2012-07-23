Бійка фанатів у Києві: 20 затриманих, двоє - госпіталізовані

Про це повідомили УНІАН у столичному главку міліції.

За попередньою інформацією, група фанатів різних футбольних клубів близько 18.00 їхала в тролейбусі маршруту № 18 в напрямку Майдану Незалежності. У якийсь момент в салоні тролейбуса спалахнув конфлікт, який переріс в бійку, яка продовжилася на зупинці біля метро «Лук'янівська», де в очікуванні транспорту перебували ще декілька футбольних уболівальників.

Під час бійки в тролейбусі було розбито кілька вікон, ніхто з пасажирів не постраждав. За даними міліції, бійка на зупинці тривала близько хвилини, оскільки через повідомлення громадян у міліцію, на місце інциденту були негайно підтягнуті групи швидкого реагування, які на той момент забезпечували охорону громадського порядку біля Лук'янівського ринку.

Всього в бійці брали участь близько 50 осіб. У бійці брали участь жителі Києва, Дніпропетровська і громадяни Росії. Затримано понад 20 учасників бійки. Вони доставлені в Шевченківське райуправління міліції. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу Україні.

Як повідомлялося, в неділю в Києві проходив матч між футбольними клубами "Динамо" (Київ) і "Арсенал" (Київ).