Ще в трьох областях залишились без світла через негоду

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 61 населений пункт у трьох областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Кіровоградській області знеструмлено 34 населених пункти, у Полтавській – 21, у Вінницькій – 6.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 21 на 22 липня внаслідок несприятливих погодних умов уже було знеструмлено 139 населених пунктів в чотирьох областях.