Ще в трьох областях залишились без світла через негоду
08:37, 23 липня 2012Суспільство
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В Україні через негоду знеструмлено 61 населений пункт у трьох областях.
Знеструмлено ще 61 населений пункт
Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 61 населений пункт у трьох областях України.
Як повідомляє прес-служба МНС, у Кіровоградській області знеструмлено 34 населених пункти, у Полтавській – 21, у Вінницькій – 6.
До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомляв УНІАН, в ніч з 21 на 22 липня внаслідок несприятливих погодних умов уже було знеструмлено 139 населених пунктів в чотирьох областях.
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