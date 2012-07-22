Вночі непогода залишила без світла людей в чотирьох областях України

В ніч з 21 на 22 липня внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 139 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, зокрема, у Вінницькій області знеструмлено 84 населені пункти, у Черкаській - 42, у Кіровоградській - 9 і в Київській області - 4. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

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