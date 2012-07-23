У Сумах регіонал запропонував депортувати голубів, напоївши їх алкоголем

«Незабаром День міста, а у нас навколо пам'ятника Шевченку шар, самі знаєте чого від голубів», - звернувся Мовчан до замначальника Зарічній райадміністрації Світлані Коропової, пише Обком.

Далі Мовчан видав своє ноу-хау: - Давайте нагодуємо їх хлібом, змоченим у вині. Потім вивеземо куди-небудь, а на наступний день вони прокинуться.

У відповідь на зауваження, що це негуманно, Мовчан відповів, що так роблять у Почаївській Лаврі. «Сам бачив», - додав регіонал.