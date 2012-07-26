На Закарпатті п’яний священик скоїв дві аварії
13:03, 26 липня 2012Суспільство
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У Закарпатській області священик у стані сильного алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля скоїв дві аварії.
ДТП сталися на трасі Київ-Чоп
Як повідомили УНІАН в УДАІ УМВС України у Закарпатській області, обидві ДТП сталися 25 липня надвечір на автодорозі Київ - Чоп.
Керуючи автомобілем Daewoo Nexia, священик з Мукачевого допустив зіткнення з автомобілем Кіа. Після скоєння ДТП священик навіть не зупинився, аби з’ясувати, чи не потрібна допомога пасажирам та водієві Кіа.
Уже через кілька хвилин священик допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Sprinter.
Після обох ДТП порушника забрала швидка медична допомога. «Після визначення стану алкогольного сп’яніння показник алкотестера склав 1,84 проміле при допустимій законодавством нормі 0,2 проміле», - інформують в УДАІ.
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