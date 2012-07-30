Гарячу воду киянам обіцяють ближче до ночі

Про це УНІАН повідомили в Інформаційній службі ПАТ “Київенерго”.

Як повідомили в службі, зараз відбувається заповнення системи і до ночі гаряча вода повинна з'явитися в будинках.

Проте на сайті “Київенерго” офіційного повідомлення про це поки що немає - там дотепер розміщено роз'яснення про причини, через які не була своєчасно подана гаряча вода.

Як повідомляв УНІАН, гідравлічні випробування тепломереж у частині Дніпровського, Деснянського та Оболонського районів, які обслуговуються ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, проводилися з 9 по 23 липня 2012 року.

Проте своєчасно, 23 липня, гаряча вода споживачам ТЕЦ-6 включена не була - ПАТ “Київенерго” послалася на те, що 23 липня газопостачальна організація обмежила обсяги газу для цієї теплоелектроцентралі.

В результаті в будинках жителів декількох масивів гаряча вода була відсутня ще тиждень (у зону обслуговування ТЕЦ-6 потрапляють Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Подільський райони, частина Шевченківського, а також житлові масиви Троєщина, Лісовий, Воскресенка, Оболонь, Куренівка, Виноградар, Поділ. У цих районах ТЕЦ-6 забезпечує гаряче водопостачання і централізоване опалювання 2118 житлових будинків, 62 медичних установи, 159 дитячих садків, 125 шкіл, 1393 відомств).

Причиною обмеження газопостачання стала заборгованість ПАТ «Київенерго» за спожитий газ. Компанія заявила, що зможе погасити її, щойно одержить з бюджету компенсацію різниці між встановленими тарифами на теплову енергію і собівартістю її виробництва. Ситуацію протягом минулого тижня намагалися врегулювати “Київенерго”, “Київгаз” і Київська міськдержадміністрація. Минулого четверга, 26 липня, КМДА повідомила, що виконала всі необхідні процедури і тепер чекає надходження коштів державної субвенції на погашення боргу в різниці у тарифах на теплову енергію.