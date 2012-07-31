Буревій зніс покрівлю найстарішого універмагу в Ужгороді

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в територіальному управлінні МНС у Закарпатській області.

Зокрема, за даними управління, вночі на території Закарпатської області пройшли сильні дощі, що супроводжувалися грозами, місцями шквалами. Внаслідок цього без електропостачання залишилось 37 населених пунктів. Найбільше постраждали Ужгородський та Мукачівський райони Закарпаття. Зачепив буревій, але несуттєво, Берегівський, Хустський та Тячівський райони.

Крім того, внаслідок негоди були повалені понад десять дерев на подвір’ях приватних домоволодінь та на проїжджі частини в населених пунктах. Ще більше десятка повалені в обласному центрі Закарпаття.

Загалом, за даними закарпатських ЗМІ, в Ужгороді нарахували вже більше 40 повалених дерев.

Крім того, на площі Кирила і Мефодія в Ужгороді вітер зірвав покрівлю на одному з найстаріших магазинів - універмазі «Україна».