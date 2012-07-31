У Києві, упавши з 7 поверху, розбилась закохана пара

Про це повідомляє ТСН.

Як стверджують їхні друзі, це був просто нещасний випадок: закохані бавилися та не втримали рівноваги.

16-річна Влада і 17-річний Антон сіли на парапет, спиною до вулиці. Хлопець вирішив пожартувати, обійняв свою подругу та перехилився через балкон, однак не втримався - і, не рознімаючи обіймів, пара полетіла вниз.

Найкраща подруга Влади Ірина, яка разом із ними стояла на балконі, розповіла:" Я бачу, він просто не справляється з вагою. Вони обіймалися, я бачу, як його обличчя змінюється з посмішки на якийсь жах. Він не розумів просто, що робити, і вони разом впали", - розповіла Ірина.

Міліція була на місці пригоди вже за п'ять хвилин, коли Антон ще був живий, а швидку довелося чекати більше півгодини, розповідають свідки. Прокуратура за фактом загибелі Влади та Антона порушила кримінальну справу.