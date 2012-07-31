Пасажири Hyundai, яких пересаджували в дорозі, отримають компенсацію

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), пасажирів «Українського експреса» пересадили у вагони із сидячими місцями поїзда №180 виробництва Крюківського вагонзаводу, що слідував за маршрутом Київ-Полтава.

Пасажирам, які звернуться в каси на вокзалі Києва, буде виплачено компенсацію різниці вартості проїзду на поїзді №180.

Прибуття поїзда до Києва очікується о 16.10, тоді як згідно з розкладом «Український експрес» повинен був прибути до Києва о 13.10.

Нагадаємо, швидкісний міжрегіональний поїзд №152 класу Інтерсіті+ «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem, що слідував за маршрутом Донецьк-Київ, зупинився неподалік від Полтави близько 11.00.

Пасажирів поїзда пересадили в поїзд №180, який відновив рух близько 12.00.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії Інтерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км на годину й більше при допустимій швидкості до 200 км на годину. У складі поїзда вагони з місцями для сидіння 1-го й 2-го класу.

До класу ІС+ відносяться електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem.

Поїзди Skoda відносяться до класу Інтерсіті.