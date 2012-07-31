700 людей продовжують гасити пожежу біля Ялти

Майже 700 чоловік і близько 70 одиниць техніки, а також три вертольоти і літак намагаються згасити пожежу в Ялтинському гірничо-лісовому заповіднику, площа якого становить 10 га.

Такі дані повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

"Літак Ан-32П і три вертольоти Мі-8 скидали воду в осередок пожежі 37 разів", - повідомляє відомство.

Усього з повітря скинули 120 тонн води.

Гасіння пожежі ускладнюють сильний вітер і гірська місцевість.

Як повідомляв УНІАН, 0,6 га в заповіднику зайнялися вранці 30 липня. Вітер розніс пожежу по території. Правоохоронці називають причиною НП підпал, вони виявили біля місця події двох чоловік, які підозрюються в причетності до пожежі. Порушено кримінальну справу.

Це друга велика пожежа в заповіднику за останній час. Місяць тому там вигоріло 8 га. Тоді причиною НП називали блискавку, що влучила в дерево.