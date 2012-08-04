За вступ до народної дружини голова сільради зажадала хабара

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв'язків УМВС в області.

До Варвинського райвідділу внутрішніх справ УМВС України в Чернігівській області звернувся житель смт Ладан і повідомив, що з нього вимагає хабар голова сільради одного з сіл Варвинського району. Під час перевірки отриманої інформації співробітники місцевого райвідділу міліції спільно з колегами з обласного управління внутрішніх справ затримали "на гарячому" під час отримання хабара держслужбовця 4 категорії.

Посадовець вимагала та отримала від жителя смт Ладан хабар на суму близько 400 доларів та 800 гривень за прийняття останнього у члени добровільної народної дружини. Процес передачі грошей відбувався у службовому кабінеті. Предмет хабара вилучено та долучено до справи як доказ.

За вказаним фактом прокуратура Чернігівської області відносно сільського голови порушила кримінальну справа за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара), що передбачає позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Жінка перебуває на підписці про невиїзд. Слідство у справі триває.