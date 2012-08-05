У Києві восени відбудуться Дні Відня

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це йшлося під час зустрічі керівництва міста з делегацією австрійської столиці, яку очолив посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм.

Зокрема, учасники зустрічі вирішили, що у рамках проведення заходів відбудеться низка протокольних зустрічей на рівні керівництва міст-побратимів, а також декілька мистецьких подій та виставок. Крім того, будуть організовані зустрічі туроператорів обох міст, презентації інвестиційних проектів у туристичній галузі та інше.

Також під час Днів Відня у Києві планується провести бізнес-форум, де обговорюватимуться цікаві інвестиційні проекти, запропоновані для реалізації у Києві. У першу чергу, це стосується енергозберігаючої галузі, утилізації сміття, розвитку транспортної інфраструктури, туризму, будівництва та нерухомості, фінансового сектору. Саме ці напрямки найбільше наразі цікавлять представників віденського муніципалітету.

Дні Києва у Відні планується провести навесні наступного року.