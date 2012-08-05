Завтра в Україні - страшна спека

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 6 серпня переважатиме спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 26°; вдень у північних та більшості західних областей 30-34°, на решті території 35-38°, у південних областях місцями 40°.

Без опадів, лише у західних, східних областях та в Криму місцями короткочасні грозові дощі, в окремих районах сильні зливи та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області буде спекотна та суха погода з температурою вночі 17-22°, вдень 30-34°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У столиці вночі 20-22°, вдень 32-34°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

5 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 25-27°, у Дніпрі біля Києва 26°.