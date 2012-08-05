За зіткнення катера з теплоходом у Криму порушили кримінальну справу

У Криму за фактом зіткнення катера з теплоходом учора поблизу Судака порушено кримінальну справу, власника катера затримано.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

У повідомленні нагадується, що вчора в акваторії Чорного моря поблизу міста Судак 24-річний місцевий житель, приватний підприємець, під час катання туристів на своєму катері (на борту перебували 19 пасажирів), не впорався з керуванням, унаслідок чого сталося зіткнення з судном для морських прогулянок (на борту пасажирів не було).

У результаті зіткнення загинула пасажирка катера – 48-річна громадянка Росії. Ще 14 пасажирів, серед яких семеро іноземців, отримали тілесні ушкодження (госпіталізовано).

Іноземні громадяни в Україні перебувають на відпочинку.

Як повідомляв УНІАН, за даними кримського управління МНС, зіткнення сталося в першій половині дня 4 серпня за 100 метрів від берега. Загинула людина, яка перебувала на катері, ще 12 туристів було травмовано, з них шестеро - легко.

Катер "Судак" приписаний до причалу пансіонату Львівської залізниці (Судак), теплохід "Чорномор’я" - до Ялтинського торгового порту.