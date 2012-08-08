Спека в четвер піде на спад, на сході і заході - грозові зливи

9 серпня в східних і західних областях України холодні фронти зумовлять зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с, а в північних, центральних областях і на півдні нашої країни без опадів.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, температура в північних і західних областях знизиться вночі до 11-14 градусів, вдень до 23-26, в Карпатах до 18-22 градусів, у центральних областях похолоднішає вночі до 12-18, вдень до 25-28, півдні і сході вночі 15-24, вдень 29-34 градуси.

У північних областях вночі і вдень без опадів. Температура знизиться вночі до 11-14 градусів, вдень до 23-26. Вітер північно-західний, 5-12 м / с.

У південних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 15-24 градуси, вдень спека спаде до 29-32. Вітер північний, 5-12 м / с.

У східних областях вночі і вдень зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с. Температура вночі 15-23, вдень 26-34 градуси. Вітер північний, 5-12 м / с.

У західних областях вночі і вдень короткочасний дощ. Температура вночі знизиться до 11-14 градусів, вдень до 25-26. Вітер північний, 5-12 м / с.

У центральних областях вночі і вдень без опадів. Температура знизиться вночі до 12-18 градусів, вдень до 25-28. Вітер північний, північно-західний, 5-12 м / с.

Погода на курортах Криму 9 серпня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер північний, 5-12 м / с. Температура вночі 20-23 градуси, вдень 30-32.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Севастополя 27 градусів, у районі Євпаторії, Феодосії та Одеси 26, в районі Ялти +25 градусів.

Погода на курортах Карпат 9 серпня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-14 градусів, вдень 22-24. Вітер південно-західний, північно-західний, південно-східний, північно-східний, 5-12 м /с.