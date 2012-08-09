Податкова заявляє, що шантаж зупинками і скороченнями - неприпустимий

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

"Повідомляємо, що на даний момент на розгляді у різних судових інстанціях знаходяться заявлені ПАТ «Дніпроспецсталь» до відшкодування суми ПДВ у розмірі 212,6 млн. грн. за періоди 2010-2012 рр. Причиною зняття податкового кредиту є співпраця підприємства з контрагентами з явними ознаками фіктивності – «постачальниками» товарів для комбінату виявилися компанії-банкрути, компанії з анульованими свідоцтвами платника ПДВ, компанії з чисельністю персоналу в одну людину тощо; нарешті, виявлені фігуранти кримінальних справ щодо ухилення від оподаткування. Всі ці «партнери» начебто поставляли на комбінат великі обсяги металобрухту, феросплавів, інших товарів", йдеться у повідомленні.

"Щодо претензій підприємства з приводу неповернення ПДВ: ПАТ «Дніпроспецсталь» протягом 2011-2012 років було відшкодовано ПДВ на суму 291,7 млн.грн, в т.ч. в автоматичному режимі – 187 млн.грн. На сьогоднішній день підприємству не відшкодовано ПДВ у розмірі 81,9 млн. грн. за період березень-червень 2012 року, з них 23,3 млн. грн. за червень знаходяться в стадії перевірки.

Щодо ТОВ «Карпатнафтохім» - у 2011-2012 році підприємству відшкодовано ПДВ у розмірі 519,8 млн. грн., з них у автоматичному режимі – 424,2 млн. грн. Отримуючи відшкодування ПДВ від держави, ТОВ «Карпатнафтохім» від початку створення (з жовтня 2004 року) і по сьогоднішній час за даними податкового обліку декларувало збитки. На даний час триває планова документальна перевірка ТОВ «Карпатнафтохім», - сказано в офіційній позиції податкової.

Державна податкова служба України заявляє, що має принципову позицію щодо суворого дотримання норм закону під час виконання своїх функцій з контролю за своєчасністю та повнотою сплати податків до бюджету.