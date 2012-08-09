Податкова заявляє, що шантаж зупинками і скороченнями - неприпустимий

19:42, 09 серпня 2012
Суспільство
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ДПС України вважає неприпустимими спроби тиску на держоргани окремими керівниками та власниками підприємств, які  «шантажують» громадськість погрозами зупинки виробництва та скорочень через проблеми із поверненням ПДВ.

Податкова служба висловила офіційну позицію

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

"Повідомляємо, що на даний момент на розгляді у різних судових інстанціях знаходяться заявлені ПАТ «Дніпроспецсталь» до відшкодування суми ПДВ у розмірі 212,6 млн. грн. за періоди 2010-2012 рр. Причиною зняття податкового кредиту є співпраця підприємства з контрагентами з явними ознаками фіктивності – «постачальниками» товарів для комбінату виявилися компанії-банкрути, компанії з анульованими свідоцтвами платника ПДВ, компанії з чисельністю персоналу в одну людину тощо; нарешті, виявлені фігуранти кримінальних справ щодо ухилення від оподаткування. Всі ці «партнери» начебто поставляли на комбінат великі обсяги металобрухту, феросплавів, інших товарів", йдеться у повідомленні.

"Щодо претензій підприємства з приводу неповернення ПДВ: ПАТ «Дніпроспецсталь»  протягом  2011-2012 років було відшкодовано ПДВ на суму 291,7 млн.грн, в т.ч. в автоматичному режимі – 187 млн.грн. На сьогоднішній день підприємству не відшкодовано ПДВ у розмірі 81,9 млн. грн. за період березень-червень 2012 року, з них 23,3 млн. грн. за червень знаходяться в стадії перевірки.

Щодо ТОВ «Карпатнафтохім» - у 2011-2012 році підприємству відшкодовано ПДВ у розмірі 519,8 млн. грн., з них у автоматичному режимі – 424,2 млн. грн. Отримуючи відшкодування ПДВ від держави,  ТОВ «Карпатнафтохім» від початку створення (з жовтня 2004 року) і по сьогоднішній час за даними податкового обліку декларувало збитки. На даний час триває планова документальна перевірка ТОВ «Карпатнафтохім», - сказано в офіційній позиції податкової.

Державна податкова служба України заявляє, що має принципову позицію щодо суворого дотримання норм закону під час виконання своїх функцій з контролю за своєчасністю та повнотою сплати податків до бюджету.

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