Прокуратура пояснює, за що посадить пілота загиблого гелікоптера

02:42, 11 серпня 2012
Суспільство
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Кримська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу щодо пілота приватного вертольота, який на початку тижня впав у Чорне море на заході півострова.

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури Криму.

"Пілот вертольота, який не був пристосований для перельотів в темний час доби, літав вночі у прикордонній зоні", - встановила перевірка, проведена наглядовим відомством.

Справу порушено за частиною 1 статті 281 Кримінального кодексу України - "порушення правил безпеки польотів особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо воно представляло небезпеку для життя людей або могло призвести до тяжких наслідків".

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Як повідомляв УНІАН, чотиримісний вертоліт Robinson R44, в якому перебував бізнесмен з Харкова, ввечері 6 серпня впав у море і потонув через відмову муфти. НП сталася неподалік берега, пілот самостійно дістався суші, допомога медиків йому не знадобилася.

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